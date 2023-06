Dídimo Heleno

Estamos vivendo uma “onda” de danos morais coletivos. A última foi uma empresa condenada por transporte degradante de 30 mil bois. Por se tratar de crime ambiental, tanto o poluidor direto quanto o indireto respondem pelos danos produzidos, independentemente de culpa ou dolo.

Esse foi o entendimento do juiz Frederico dos Santos Messias, de Santos (SP), que condenou uma exportadora em R$ 1,39 milhão de indenização por dano moral coletivo pelo transporte terrestre desses animais até o Porto de Santos. Para o magistrado, embora a empresa não tenha executado o transporte, ela foi a contratante, além de ter sido beneficiada financeiramente.

O juiz disse, ainda, que os animais foram submetidos a uma longa viagem, vez que os caminhões levaram entre 10 e 13 horas até o destino, sendo que o limite máximo seria de 8 horas para esse tipo de carga. Segundo consta da decisão, a viagem deixou os animais extenuados, viajando sobre os próprios dejetos, sem hidratação e alimentação adequada. Acrescentou, ainda, que os veículos não eram conservados, com espaço insuficiente para a acomodação dos bois.

A sentença foi prolatada em ação civil pública de dano moral coletivo proposta pelo Ministério Público. O valor indenizatório foi o mesmo da multa administrativa aplicada à exportadora Minerva Foods por violência física e psicológica aos animais. O juiz disse que no estágio atual do mundo empresarial, “a pedagogia do bolso é a única eficaz”. Esse montante será destinado ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos do Estado de São Paulo. (ACP 1000733-09.2023.8.26.0562).