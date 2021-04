Boa noite a Cinderela

Dídimo Heleno

A Corte Paulista negou provimento a um recurso apelatório de um banco e manteve a decisão de primeiro grau que o havia condenado a pagar indenização por dano material a um cliente que foi vítima do golpe conhecido por “boa noite, Cinderela”. Para o Tribunal, quando as operações efetuadas não correspondem al perfil de seus clientes, as instituições…