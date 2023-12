Quando se trata de união estável, o patrimônio que foi adquirido com o esforço comum do casal deve ser partilhado em igual proporção, sem levar-se em conta o quanto cada um contribuiu para a sua aquisição. Os bens que forem adquiridos após a separação de fato, contudo, ficam excluídos.

Essa decisão foi emitida pelo juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional 3, de São Paulo, determinando que uma mulher fique com metade dos bens que foram adquiridos junto com o seu ex-companheiro até o momento da separação de fato. A autora alegou que o homem se negou a repartir o patrimônio, por isso ingressou na Justiça.

O homem alegou que em acordo extrajudicial a mulher teria renunciado à divisão dos bens, aceitando receber uma pensão alimentícia vitalícia. Mas ela manteve o pedido de partilha dos bens e a juíza julgou a ação, em parte, procedente, e citou o artigo 1.725, do Código Civil, que trata do regime de comunhão parcial de bens para emitir sua decisão de partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da união estável. (Processo 1001089-32.2023.8.26.0003).