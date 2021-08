Dídimo Heleno

O crime de importunação sexual é aquele que, quase sempre, ocorre quando um homem tenta beijar uma mulher à força. Aquela falácia de “beijo roubado” só existe no cinema. O Tribunal de Justiça Paulista negou um recurso da defesa e manteve a condenação de um cardiologista da cidade de Santos que tentou beijar uma paciente à força durante uma consulta.

A pena é de um ano de prisão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. No caso, acolheu-se o recurso do assistente de acusação para condenar o médico ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 10 mil reais.

Uma outra vítima disse que o mesmo médico teceu comentários maliciosos durante uma consulta e também tentou beijá-la à força. Para o relator do caso, “nem é preciso mencionar a relevância da palavra da vítima em delitos da natureza e espécie como o aqui tratado, porquanto na maior parte das vezes perpetrados às escondidas, de modo que as pessoas que se encontram nesta situação são as únicas que têm condições de revelá-la”, ressaltou. (Processo 1508959-68.2017.8.26.0562).