Imagine um funcionário de empresa de carro forte que chega embriagado para o trabalho de transporte de valores. Em qualquer tipo de trabalho não se pode admitir tal situação. E foi justamente por isso que a 9ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo manteve a justa causa da dispensa de um homem que havia ingerido bebida alcoólica e foi trabalhar assim mesmo.

Ele tinha como principal função transportar numerários de instituições bancárias e no fatídico dia em que estava embriagado e gerou sua dispensa chegou a vomitar dentro de uma agência bancária em razão da cachaça braba. Os representantes do banco, então, fizeram reclamação no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empregadora.

Em sua defesa o empregado alegou o seu excelente histórico profissional e que, na verdade, um outro colega seu é que tinha entornado o caldo. Mas a juíza do caso não ficou convencida disso e levou em conta a própria afirmação da empresa, no sentido de que dois funcionários haviam ingerido aguardente de cana antes de irem trabalhar, o que foi confirmado pela gerente da agência, que revelou no seu depoimento a situação sofrível dos dois, que estavam chamando Jesus de Genésio.

Para a juíza, “o autor, ao desempenhar a função de vigilante de carro-forte, deveria estar sempre em perfeita condição física e motora, haja vista que além de portar armamento, estava submetido à intensa pressão emocional, sobretudo nos momentos em que realizava a entrega e a retirada de vultosas somas de dinheiro”.