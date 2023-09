Dídimo Heleno

Em recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ficou consignado que o Banco C6 não devolverá valores que foram transferidos em aplicativo de celular após o furto do aparelho. A Corte não detectou a ausência de nexo causal a sustentar a falha na prestação de serviços da instituição bancária.

O cliente diz que teve o seu celular furtado enquanto estava desbloqueado, o que possibilitou a realização da transferência pelo autor do crime, por meio do aplicativo bancário instalado no aparelho. Ele entendeu que houve falha na prestação de serviço por parte do banco e pediu indenização por dano moral e a restituição do numerário. Não conseguiu nenhuma coisa nem outra.

O juiz de primeiro grau, no entanto, havia dado razão ao cliente e, por meio de recurso, o Banco C6 sustentou que a operação foi realizada no aparelho do autor da ação de forma legítima, uma vez que foi utilizada senha de uso pessoal e que a demora na comunicação do furto impediu que fosse realizado o bloqueio da transação. O desembargador Irineu Fava disse que “inexiste nos autos prova do nexo causal a comprovar que realmente houve falha na prestação de serviços ou que o evento faça parte da teoria do risco profissional”.

Disse, ainda: “No caso, observa-se que era impossível o banco réu saber que o celular do autor tinha sido furtado e que as operações efetuadas no celular não eram de autoria dele. Por certo, não haveria como o apelante evitar que as operações se realizassem, sobretudo por tão ter meios de fiscalizar a forma como o autor utiliza seu aparelho celular”. O voto do relator foi seguido à unanimidade e a decisão de primeiro grau reformada. (Processo 1010796-52.2022.8.26.0005).