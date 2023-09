Dídimo Heleno

Em todo grupo de WhatsApp as discussões são parte da rotina, seja em família ou entre amigos. Em grupos de advogados, então, esses pequenos entreveros são ainda mais comuns. Em 2021, num desses grupos com mais de 200 integrantes, após a manifestação política de uma advogada negra uma outra advogada branca respondeu com emojis de bananas descascadas.

O Ministério Público, então, ofereceu denúncia por injúria racial, argumentando que “as bananas são utilizadas metaforicamente para relacionar pessoas negras aos primatas macacos, reforçando o estereótipo de subalternidade social desse segmento populacional, tratando-se, claramente, de uma ofensa à honra que faz referência à cor e raça da vítima”. Em habeas corpus, a advogada branca pediu o trancamento da ação penal.

Os desembargadores do TJDF disseram que as figuras das bananas foram publicadas de forma solta, sem referência a um membro específico do grupo. Concluíram pela inexistência do nexo causal e ausência de elementos probatórios mínimos a justificar a tese acusatória. A ordem foi concedida para o trancamento da ação. No STJ o trancamento também foi mantido pela 5ª Turma. Processo em segredo de Justiça.