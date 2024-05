A Corte Mineira deu improvimento a um recurso interposto por uma empresa de aplicativo de transporte de passageiros e entrega, que foi condenada na Comarca de Contagem a pagar a um consumidor indenização no valor de R$ 10 mil por danos morais.

Consta que em dezembro de 2020 o consumidor comprou sanduíches por meio do aplicativo, mas ficou insatisfeito com a demora na entrega e, por isso, avaliou negativamente o serviço prestado, tendo passado a receber ameaças e xingamentos do entregador por meio de aplicativo de mensagens.

O consumidor, então, solicitou os dados do empregado à empresa e ajuizou a ação por danos morais. E fez um boletim de ocorrência, além de reclamação formal junto à empregadora. A relatora do caso entendeu que se trata de relação de consumo, sendo a responsabilidade objetiva, não podendo as ameaças e ofensas ser tratadas como mero infortúnio. (o número do processo não foi fornecido).