Dídimo Heleno

Uma avó materna ingressou na Justiça para impedir a neta de visitar os avós paternos. Tudo isso porque a primeira cria a menina num sistema religioso rígido, frequentando uma igreja cristã. Ele não permitia que os outros avós estivessem com a menina, pois eles tinham o hábito de participar de festividades.

A avó materna disse que a participação da neta na rotina daquela família em eventos festivos e datas comemorativas sem restrição poderá acarretar insegurança à infante, uma vez que a educa, como sua guardiã, conforme princípios religiosos. Diz que a menor está em fase de desenvolvimento e formação, o que poderá lhe acarretar prejuízos morais.

O relator do caso disse que a avó materna “não pode exigir de todos que participam da vida da menor um comportamento condizente com a religião que escolheu para si. Nada impede que eduque a neta dentro dos preceitos religiosos, no entanto não pode impedir que ela participe também da rotina da família paterna”.

O julgador disse que aos 18 anos de idade a jovem poderá seguir qualquer crença ou convicção religiosa ou filosófica e pontua que aspectos religiosos são importantes para o crescimento e a formação do indivíduo, assim como deve ser respeitado o posicionamento de cada um e as consequências que apresentam no âmbito familiar, mas alerta que é preciso ter cautela para que esse princípio não seja utilizado de forma incorreta. Coitada da menor.