Autonomia vetada

Dídimo Heleno

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos das Constituições do Tocantins e do Espírito Santo que conferiam autonomia financeira e administrativa à Polícia Civil, além de atribuírem natureza jurídica e independência funcional à carreira de delegado de polícia. As ações foram propostas pela Procuradoria-Geral da…