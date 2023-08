Dídimo Heleno

Se você é estudante e está amamentando o filho saiba que poderá assistir às aulas de casa. Uma aluna do 6º semestre de Direito do Mackenzie conseguiu isso, conforme determinou o TJDF, determinando que a faculdade disponibilize o acesso remoto à estudante nas disciplinas em que se encontra devidamente matriculada.

A mulher disse que está em período de aleitamento materno de sua filha, atualmente com quatro meses de idade. Ela fez o pedido à faculdade, que se recusou a atendê-la, razão pela qual ingressou com ação na Justiça. Em primeiro grau o pedido da estudante também foi negado.

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porém, o entendimento foi outro. O relator disse o seguinte: “No contexto fático e jurídico que ora se apresenta, em que o semestre letivo teve início em 1º de agosto, reputo razoável o acolhimento do pedido liminar para viabilizar o acesso remoto (reservado) da agravante às aulas das disciplinas em que se encontra matriculada, vedada a gravação/divulgação/reprodução/publicação ou qualquer outra forma de registro e transmissão do conteúdo das aulas, sem a expressa autorização da instituição superior de ensino”, finalizou. (Processo 0734103-20.2023.8.07.0000).