Amanhã, 24/11, haverá audiência pública na Justiça do Trabalho, em Palmas, para tratar da extinção das Varas do Trabalho de Dianópolis e Guaraí, o que representa rematado retrocesso. Como disse o advogado Saulo de Almeida Freire, de Taguatinga (TO), “é preciso garantir ao cidadão o tão decantado acesso ao Judiciário em busca de uma prestação jurisdicional de excelência, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, como instrumento de inclusão social, demonstrador da relevância da sua manutenção”.

Foram realizadas audiências públicas, com o mesmo desiderato, em Dianópolis, Natividade, Arraias e Taguatinga. Importante notar que quando foi inaugurada a nova sede da Vara do Trabalho em Dianópolis houve uma grande festa da sociedade, uma conquista inegável. Não faz sentido que, agora, fechem as portas do Judiciário trabalhista, impedindo o jurisdicionado de ter acesso às respostas jurídicas que busca.

A Vara do Trabalho em Dianópolis foi criada por meio da Lei 10.770/2003, tendo sido instalada em setembro de 2005, cuja Resolução 23/2005 determinava sua jurisdição sobre 21 município das região, erguendo-se um novo prédio na Avenida Wolney Filho. Essa abrangência territorial, a partir da Terra das Dianas, estende os seus tentáculos desde o município de Mateiros até Paranã, contando com seis sedes de comarcas. Não faz sentido aniquilar tudo isso.

A Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas, por meio do seu presidente Murilo Braz Vieira, enviou a esta Coluna a seguinte nota, a qual transcrevo na íntegra: “A ATAT, Associação Tocantinense de Advogados Trabalhista, vem manifestar à toda advocacia o seu posicionamento contra a extinção ou remoção das Varas do Trabalho de Guaraí e de Dianópolis”.

“A ATAT defende a permanência destas Varas por serem fundamentais à prestação jurídica nas respectivas regiões, além de serem instrumentos para a tutela e concretização dos direitos sociais assegurados pela Constituição da República”.

“Principalmente neste momento que a Justiça do Trabalho está sofrendo ataques, inclusive com a diminuição de sua competência material com decisões monocromáticas proferidas pelo STF, a ATAT prossegue na sua luta ao lado da advocacia trabalhista para resistir a esta proposta encabeçada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região”.

“Ressalta-se que a Resolução n° 296/2021 do CSJT que impôs aos TRT's de todas as regiões a adotarem providências necessárias para adequação da jurisdição ou transferência de unidades judiciárias de primeiro grau, atendendo a Resolução n° 219/2016 do CNJ, está afetando cerca de 69 Varas do Trabalho no Brasil”.

“Mas a ATAT continuará firme na luta em defesa da permanência das Varas de Guaraí e de Dianópolis, reiterando o posicionamento já sustentado na audiência perante o Tribunal Pleno do TRT da 10ª Região na Sessão do dia 30/11/2021, quando o Des. Mário Caron, atendendo a um pedido da ATAT, pediu vistas do processo administrativo para que fosse designada a Audiência Pública, que se realizará dia 24/11/23, no Foro de Palmas”.

O presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga, tem prestado todo o apoio para a manutenção das Varas do Trabalho em Dianópolis e Guaraí, estando inscrito para fazer sustentação oral na audiência pública que ocorrerá amanhã, em Palmas.

Quando esteve em Dianópolis, Pitaluga, durante sua fala, fez o seguinte questionamento: “Por que extinguir as Varas do Trabalho de Dianópolis e Guaraí, já que todos nós sabemos da importância delas? Ninguém tem dúvida da importância de Dianópolis, da sociedade dianopolina e da economia do Sudeste e do Estado do Tocantins. Por que chegamos a esse ponto?”. O que se espera é que a Justiça do Trabalho se sensibilize e não cometa esse ato em desfavor do jurisdicionado, do cidadão, do contribuinte.