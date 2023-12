Se reuniu na última segunda-feira a comissão de juristas que atualizará o Código Civil. Eles apresentaram relatório e calendário, além de um texto com 1.823 páginas, sendo que o colegiado deverá votar todos os itens até o dia 5 de abril de 2024. Em fevereiro do ano que vem será realizada uma audiência pública com o ministro da Suprema Corte argentina, Ricardo Lorenzetti.

Essa comissão é presidida pelo ministro Luís Felipe Salomão, do STJ, tendo como vice-presidente Marco Aurélio Bellizze, também do STJ, além dos professores de Direito Flávio Tartuce e Rosa Maria de Andrade Nery, que são os relatores-gerais do colegiado. A comissão completa é composta de 38 integrantes, dividida em oito subcomissões temáticas – cada uma com um sub-relator.

As reuniões com todos os integrantes ocorrem uma vez ao mês, com grupos de trabalho atuando em paralelo. A comissão teve 180 dias para elaborar e entregar à presidência do Senado um anteprojeto de lei com as atualizações propostas para o Código Civil. Em seguida, a própria presidência entregará o texto, na forma de projeto de lei, para a análise dos senadores, passando pelas comissões e pelo plenário. O atual Código Civil foi sancionado em 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigor um ano depois, em 11 de janeiro de 2003, substituindo o anterior, de 1916.