Dídimo Heleno

Em Belo Horizonte (MG) uma empresa de locação de máquinas foi condenada a indenizar um motorista que foi apelidado de “Valesca Popuzuda”, numa alusão à cantora de mesmo nome. Ele diz que sofreu assédio moral nos cinco anos de trabalho e até chegou a pedir providências diante da situação humilhante, mas nenhuma medida teria sido tomada pela empregadora.

O titular da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte arbitrou em favor do empregado a astronômica quantia de 2 mil reais a título de danos morais. Ele entendeu que foi provado o apelido vexatório imposto ao autor da ação, tendo servido como provas mensagens trocadas via WhatsApp, em que o moço era tratado por “Valesca”.

Uma testemunha ouvida também provou que o empregado tinha o referido apelido “em razão de determinado atributo físico” e confirmou que o apelidado não aceitava de maneira alguma a alcunha de “popozuda”. O rapaz recorreu da decisão requerendo o aumento do valor e a desembargadora Lucilde D’Ajuda Lyra de Almeida, do Tribunal Regional do Trabalho Mineiro, reconheceu o abuso da empresa, mas disse que o valor da condenação está de bom tamanho.