Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a TAM Linhas Aéreas indenize uma família que foi prejudicado por conta de atraso em voo. Essa decisão foi proferida no último dia 2 de dezembro e o entendimento é no sentido de que as companhias aéreas devem transportar seus passageiros na forma e no tempo…