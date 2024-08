O Superior Tribunal de Justiça emitiu entendimento no sentido de que o atraso ou cancelamento de voos não pode ser interpretado como dano moral presumido quando existe apenas uma mera demora, cuja lesão deve ser comprovada de forma efetiva.

Dessa forma, uma companhia aérea foi absolvida e não pagará indenização por danos morais em razão do descaso ao informar os passageiros sobre o atraso do voo. A votação foi por maioria e venceu a posição do ministro Raul Araújo, que aplicou a Súmula 7, impedindo a revisão de provas.

Prevaleceu, no caso, o entendimento emitido pelo Tribunal de São Paulo, por não ter havido comprovação nos autos do alegado dano moral que viesse a justificar o pagamento indenizatório. No caso, o atraso ocorreu em São Paulo e a empresa ofereceu realocação em outro voo, menos de quatro horas depois.

O passageiro, então, recusou a oferta e comprou passagem em outra companhia, já que tinha um compromisso urgente. Ele alegou falha na prestação de serviço, que foi reconhecida na sentença de primeiro grau, mas afastada na Corte Paulista, decisão esta mantida no STJ.

O ministro João Otávio de Noronha entendeu que a empresa aérea deveria sim ser condenada ao pagamento indenizatório, mas ficou vencido isoladamente. Ele entendeu que não se tratou apenas de meros aborrecimentos, mas transtornos sérios que geraram desgaste emocional.

Assim, prevaleceu o voto do ministro Raul Araújo, para quem “a jurisprudência dos tribunais deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, climática e humana”, finalizou. (AREsp 2.150.150).