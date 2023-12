Durante uma viagem de carro cujo destino era o velório da mãe, um homem será indenizado porque o veículo sofreu uma pane, o que fez atrasá-lo para o compromisso. Em primeira instância, o julgador entendeu que não estava configurado o dano moral, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina discordou, concluindo que o ocorrido foi além de um simples dissabor, apresentando elementos concretos capazes de gerar abalo aos direitos de personalidade.

Dessa forma, a fabricante e a concessionárias foram acionadas para arcar com a indenização por danos morais. “É incontroverso nos autos que o recorrente vivenciou situação de pane mecânica do seu automóvel no dia 12/10/2021, durante a madrugada e em rodovia estadual, enquanto realizava viagem de Joinville a Chapecó, o que o obrigou a retornar à origem e atrasou a chegada no velório de sua genitora”, disse a relatora. O valor indenizatório foi arbitrado em R$ 10 mil.