Atraso de mensalidade e pensão

Se o pai paga pensão alimentícia ao filho menor ele não pode ser acionado por atraso de mensalidade escolar. A sua obrigação de fornecer educação já se encontra sanada com o devido pagamento alimentar. Foi esse o entendimento do juiz titular da 3ª Vara Cível de Toledo (PR) que acolheu o pedido de um pai para que fosse excluído do polo passivo de uma ação de execução movida contra ele,…