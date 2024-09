A cliente de um banco sofreu graves lesões no pé ao ser atingida por uma divisória de vidro dentro da agência. A juíza da 6ª Vara Cível de Brasília/DF determinou o pagamento de R$ 544,55 por danos materiais e R$ 12 mil por danos morais.

A mulher disse que enquanto estava no local foi atingida pela divisória e foi socorrida por brigadistas do shopping onde fica a agência e encaminhada ao Hospital de Base de Brasília. Por conta disso, ela ficou afastada de suas atividades laborais por 45 dias, tendo sofrido dificuldades financeiras, bem como gastos com medicamentos e transporte para consultas médicas.

O banco argumentou que não havia motivos para indenização e alegou ter prestado assistência à cliente, não havendo provas dos prejuízos suportados por ela. A julgadora desconsiderou os argumentos e disse que ficou provado que a divisória se desprendeu e atingiu a autora. (Processo 749763-51.2023.8.07.0001).