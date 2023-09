Dídimo Heleno

Você já deve ter ouvido falar daquele servidor público espertinho que, pretendendo matar serviço por algum motivo, sempre acha uma forma de apresentar o providencial atestado médico duvidoso. Isso pode acabar muito mal, como ocorreu num caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Um servidor público estadual foi condenado por improbidade administrativa pelo uso de atestados médicos de forma recorrente para justificar ausências no trabalho. Ele foi demitido, teve os direitos políticos suspensos por quatro anos e terá de ressarcir o valor acrescido ilicitamente ao seu patrimônio, além do pagamento de multa civil.

Foi verificado pela Fazenda Pública que o servidor utilizava atestados falsos para justificar as suas ausências na secretaria estadual onde atuava. Ele também responde a processo por crime de falsificação ideológica, além de procedimento administrativo no âmbito do serviço público.

O desembargador Paulo Barcellos Gatti, em seu voto, disse que o agente teria utilizado quatro atestados falsificados com o objetivo de ser afastado do seu cargo público sem que tivesse qualquer prejuízo em sua remuneração. Ele destacou que, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, é fundamental a presença do dolo para a configuração da conduta, o que foi aferido no caso.

Agiu com acerto a Justiça, em minha opinião. Ah, se esse mesmo rigor tivesse sido aplicado a Gedel Vieria Lima, hein? Ele é aquele ex-ministro que foi pego com mais de 50 milhões, em dinheiro, guardados dentro de um apartamento em

Salvador. O que aconteceu com o moço? Chegou a cumprir uma pena curta, mas agora está soltinho igual ao arroz da minha mãe. Continua como mandachuva do MDB na Bahia e diz que, finalmente, está conseguindo sair do “vale dos leprosos”. E onde estão os milhões? Ninguém sabe. (Processo 1037525-10.2018.8.26.0053).