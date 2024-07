O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Campo Grande/MS) manteve a demissão por justa causa de uma fonoaudióloga que se utilizou de um atestado médico adulterado para obter abono de falta. Ela alegou que nos dias 3 e 4 de agosto de 2022 havia apresentado quadro de vômito e diarreia. Quando retornou ao trabalho no dia 5 do mesmo mês disse que estava com congestão nasal, febre e tosse, sendo encaminhada ao hospital e diagnosticada com Covid-19, além de cistite aguda. O médico recomendou isolamento e repouso por sete dias.

Contudo, a empresa alegou que os atestados dos dias 3 e 4 continham indícios de rasuras. Instaurado procedimento administrativo na Secretaria de Saúde, para verificar a autenticidade dos atestados, o profissional que supostamente havia assinado os documentos disse que estes foram adulterados na quantidade de dias de afastamento e que sequer estava de plantão na data indicada no primeiro atestado. Considerou-se ato de improbidade e infração contratual grave, mantendo-se a justa causa. O número do processo não foi informado.