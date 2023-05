Dídimo Heleno

Um homem está sendo acusado de assassinar o assassino do seu pai, razão pela qual o Tribunal do Júri de Olinda (PE) o pronunciou pela suposta prática do crime. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, por unanimidade, concluindo “ser possível extrair das provas do processo a materialidade e os indícios de autoria suficientes para submeter [o caso] ao julgamento do colegiado popular”.

A defesa alega que a decisão de pronúncia se baseou tão somente em comentários populares e, por isso, pede a impronúncia, em razão da insuficiência de provas. O ministro Antonio Saldanha Palheiro disse que se “trata de homicídio que teria sido perpetrado por vingança. A vítima no passado matou o pai de um dos acusados, e essa vítima, que foi o autor do homicídio antecedente, cumpriu uma pena e quando foi colocada em liberdade o filho e alguns comparsas o assassinaram”. A pronúncia foi mantida. (HC 744.919).