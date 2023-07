Dídimo Heleno

O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) é o autor do Projeto de Lei 1035/23 que cria o tipo penal de assassinato em série, no qual se enquadra quem cometer, no mínimo, dois homicídios dolosos com o mesmo modo de agir. Segundo se extrai da proposta, a pena será de no mínimo 40 anos de reclusão em hospital psiquiátrico ou estabelecimentos similares.

O projeto diz que o enquadramento do tipo penal ocorrerá quando a conduta social e a personalidade do agente, o perfil similar das vítimas e as circunstâncias dos homicídios indicarem que o modo de operação do homicida implica uma maneira de agir, operar ou executar os assassinatos, sempre obedecendo a um padrão preestabelecido, a um procedimento criminoso idêntico. Exige-se, ainda, a elaboração de laudo pericial, unânime, de uma junta profissional.

O autor destacou a necessidade de se modernizar a lei, “aplicando punição com rigor exemplar e proporcional à periculosidade desses indivíduos, privando-os de todo e qualquer tipo de benefício”. A progressão de regime fica condicionada a laudo pericial elaborado por junta de profissionais. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara.