Dídimo Heleno

Todo mundo está cansado de saber que por detrás de portas, por sobre mesas, beiradas de paredes, cantos e corredores vazios de prédios públicos e privados muitas mulheres são vítimas de homens assediadores. Um magistrado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região [do qual faz parte o Tocantins] é acusado justamente de ter assediado sexualmente uma servidora da Corte. O nome dele não foi divulgado, por enquanto.

Por lá mesmo eles analisaram a questão e a Corte Especial Administrativa do TRF-1 entendeu pelo arquivamento do procedimento instaurado contra o magistrado. Contudo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o seu dedo indicador, disse “nananinanão” e determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar melhor o caso.

Na sessão do último dia 11 o corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, disse que o colegiado do CNJ foi chamado para reavaliar o ato porque o TRF-1, por falta de quórum, rejeitou a proposta de instauração do PAD contra o magistrado. “Essa não era a decisão legal à luz das provas dos autos. É essa parte que estamos decidindo agora”, ressaltou.

Para o corregedor Salomão, “a não instauração do PAD para esgotamento da questão, diante de indícios tão abundantes acerca da prática de assédio sexual, contraria não só o ordenamento jurídico brasileiro, mas, sobretudo, o compromisso internacional assumido pelo Brasil para erradicação dessa mácula que subjuga a mulher em seu local de trabalho”. (Processo 0004541-76.2018.2.00.0000).