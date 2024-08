O Tribunal de Justiça da Paraíba emitiu decisão unânime no sentido de condenar um shopping da capital, João Pessoa, ao pagamento de 10 mil reais a um adolescente que foi assediado dentro de um dos banheiros do local. Isso tudo teria ocorrido em fevereiro de 2017, mas a decisão só foi proferida agora.

O então menor disse que foi abordado por um homem dentro do banheiro do shopping, que lhe dirigiu gestos obscenos. Ele exigiu 50 reais do adolescente, mas lhe foi oferecido 25 reais. O assediador insistiu e, como garantia, tomou o celular da vítima, solicitando a senha de acesso e, após retirá-las do aparelho, deixou o local. A polícia foi acionada, mas não recuperou o celular.

Segundo o shopping, o assediador é um garoto de programa que utilizava os banheiros do estabelecimento para a prática de atos libidinosos. A sentença de primeiro grau foi mantida pela Corte e o relator destacou que a apresentação do vídeo na íntegra pelo réu teria permitido averiguar que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros. (Processo 0820693-96.2017.8.15.2001).