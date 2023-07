Dídimo Heleno

Na última segunda-feira, 3, o presidente Lula sancionou lei que determina a suspensão do exercício profissional de advogados que vierem a ser condenados por assédio moral, assédio sexual e discriminação. Foram incluídos, ainda, o assédio e a discriminação no rol das infrações ético-disciplinares do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

A Lei 14.612/2023 é uma idealização da Comissão Nacional da Mulher Advogada, proposta que foi levada à Câmara dos Deputados pela deputada Laura Carneiro. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, “a sanção atualiza o Estatuto da Advocacia para coibir a prática de todas as formas de assédio na advocacia. É uma conquista histórica para a classe, para a sociedade e um passo importante no sentido de proporcionar um ambiente de trabalho digno e seguro, especialmente para as mulheres”.

E acrescentou o presidente da Ordem: “Essa atitude da OAB começa a moralizar a questão, é uma coisa extraordinária. Fico imaginando quantas meninas estagiárias passam por assédio nos grandes escritórios de advocacia deste país. Não posso dizer, porque eu não sei, mas posso imaginar que é uma coisa muito séria”.

Cristiane Damasceno, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, disse que a sanção desse projeto é um legado fundamental para o Sistema de Justiça e “reafirma o compromisso da advocacia e do Estado brasileiro com a igualdade de gênero e o respeito ao livre exercício da profissão e às prerrogativas da classe, nesse caso especialmente para as mulheres”, concluiu.