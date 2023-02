Assédio de superior

Dídimo Heleno

Uma operadora de máquinas sofria importunação sexual por parte do seu superior hierárquico e, por isso, será indenizada em R$ 50 mil. Essa é uma decisão da 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos (SP). A mulher apresentou vídeos e comprovou o desinteresse da empresa em punir as frequentes ocorrências de assédio.

Segundo consta, o réu fazia…