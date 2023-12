Comprovando-se a prática de artes marciais por parte do agressor, justifica-se a elevação da pena-base em crime de lesão corporal, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Para o colegiado, os princípios éticos das modalidades esportivas de luta preveem a utilização da violência apenas em situações extremas, de modo que o delito com uso da força, nesses casos, configura maior reprovação da conduta.

No caso, o réu, em uma casa noturna, desferiu um soco no rosto da vítima, o que lhe causou debilidade permanente no lábio inferior e deformidade definitiva na face. Ao aplicar a pena-base, o juiz de primeiro grau levou em conta o fato de o agressor ser praticante de jiu-jitsu. A pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, foi mantida pelo TJSC.

No STJ o desembargador Olindo Menezes reduziu a pena para dois anos e sete meses de reclusão e manteve o semiaberto, mas a defesa, por meio de agravo regimental, insistiu na tese de que a valoração negativa da culpabilidade da vítima teria violado o art. 59 do Código Penal.

O desembargador Jesuíno Rissato, no julgamento do agravo, transcreveu precedente do STJ no sentido de que a culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, apontando maior ou menor censura de seu comportamento. Por fim, entendeu que o fato de o réu ser lutador de jiu-jitsu justifica a “exasperação da pena-base”. (AREsp 2053119).