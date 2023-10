Ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 2330912, o STJ reafirmou precedente da Sexta Turma ao estabelecer que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a existência do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

No caso, o réu havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal sob o fundamento de que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tem como bem jurídico direto a administração da Justiça, bem indisponível, e, apenas de modo indireto, a proteção da vítima. O TJDF, então, entendeu que ainda que haja consentimento o agressor não poderia se aproximar da vítima.

Contudo, o STJ pensa diferente e diz que o fato de a vítima consentir a aproximação do réu torna a conduta atípica, ou seja, o ato não se enquadra no tipo penal capitulado na norma, porquanto inexiste conduta dolosa de desobedecer a medida protetiva. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas.

Importante esclarecer que, segundo entendimento doutrinário, o consentimento da vítima pode ser causa supralegal de excludente de ilicitude e/ou de excludente da tipicidade, porém a sua aplicabilidade está condicionada à disponibilidade ou não do bem jurídico tutelado penalmente.