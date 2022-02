Dídimo Heleno



Ela ainda cursava o ensino médio, mas foi aprovada em 18º lugar no vestibular de Medicina de uma faculdade na Bahia. A 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações (como?) de Consumo Cíveis e Comerciais de Eunápolis (BA) determinou, então, que a instituição de ensino matricule a moça, tendo em vista que ficou comprovado o seu extraordinário desempenho acadêmico.

Segundo a autora da ação, ela cursa o 3º ano do ensino médio e foi aprovada no vestibular, mas a faculdade ainda não efetivou a sua matrícula. Ela pede que seja reconhecido o seu direito, no que foi plenamente atendida pela juíza Ana Maria Araújo de Jesus, que assim decidiu: “Em que pese não haja banca especial designada, resta evidente, como já mencionado, que a requerente conta com excelente desempenho escolar e extraordinário aproveitamento dos conteúdos pedagógicos já ministrados, tendo recebido título de aluna destaque por quatro anos consecutivos, possuindo diversas medalhas de Olimpíadas de Português, Matemática, Ciências e Astronomia, além de fluência no idioma inglês”. De fato, ela merece! (Processo 8000254-07.2022.8.05.0079).