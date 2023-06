Dídimo Heleno

Ronaldo Eurípedes, que foi alçado a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e que se encontrava afastado há algum tempo, acaba de ser aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sob a acusação de ter recebido vantagens indevidas no exercício do cargo. Segundo o relator, houve envolvimento de advogados, entre os quais o presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga.

Nos grupos de whatsapp, em que se reúnem diversos advogados e advogadas, há um certo frenesi, pedidos quase suplicantes por parte de alguns, que exigem explicações do presidente da Ordem. Querem uma notinha que seja, uma fala, um sussurro, talvez. Até o momento não houve qualquer manifestação.

E, tudo indica, nem haverá de haver. Apesar de tudo isso a maioria dos profissionais da advocacia tocantinense reelegeu Pitaluga no ano de 2021 para mais três anos no comando da instituição. Detalhe: quando houve o pleito eleitoral essas acusações já eram públicas.

Ora, como se sabe, o único ser que a sociedade não tolera é o ateu. Esse, sim, será sempre execrado, afinal tudo tem limite e não se pode confiar, jamais, em alguém que não acredita em Deus, não é mesmo? Se a pessoa tiver fé o cristão não só perdoa como até vota. E assim caminha a humanidade, repleta de homens de bem e crentes no Senhor.