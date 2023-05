Dídimo Heleno

O juiz federal Eduardo Appio, que substituiu Sergio Moro, agora senador, na já famosa 13ª Vara Federal de Curitiba, foi dela afastado cautelarmente, por decisão da Corte Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), e também de todos os casos remanescentes da Operação Lava Jato.

O juiz terá, agora, quinze dias para apresentar sua defesa. Ele sempre foi “acusado” de ser apoiador de Lula. No caso narrado, a decisão do TRF 4 foi provocada pelo desembargador Marcelo Malucelli, que é pai de João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sergio Moro num escritório de advocacia. Foi esse mesmo desembargador que, no dia 11 de abril passado, restabeleceu uma decisão que determinadva a prisão preventiva do advogado Tacla Duran.

O que ocorreu à época foi que havia uma expectativa no sentido de que Duran, que mora na Espanha, viesse ao Brasil para apresentar provas contra o senador Sergio Moro (União Brasil) e o ex-procurador, agora deputado federal cassado, Deltan Dallagnol (PL). Essa decisão do desembargador foi tomada mesmo depois de o STF suspender ações Penais contra Tacla.

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, pediu explicações ao desembargador, que se declarou suspeito para atuar no processo que envolvem o advogado e a própria Lava Jato. Eduardo Appio assumiu a 13ª Vara Federal em fevereiro deste ano, ocupando vaga deixada por Luiz Antônio Bonat, que foi alçado a desembargador do TRF 4.

Na decisão de afastamento ficou consigado que Appio deverá entregar o notebook, desktop e celular funcional, que serão encaminhados à perícia. Ele está sendo investigado por telefonema suspeito que teria sido realizado para intimidar um desembargador envolvido em julgamento de outro processo disciplinar contra o próprio Appio. O juiz ficará, ainda, sem acesso ao prédio e ao sistema da Justiça Federal.

Ele está sendo acusado de suposta ameaça ao desembargador federal Marcelo Malucelli, sendo que teria consultado em um processo, por duas vezes, o número do filho de Malucelli, João Eduardo, pouco antes deste ter recebido uma ligação nebulosa, solicitando informações sobre o seu pai, o que foi considerado ameaça.

Uma perícia feita em gravação do telefonema aponta semelhança entre a voz do interlocutor e a do juiz federal Appio em nível 3 de um total de 4 (em que há semelhança extrema). Esses fatos foram comunicados à Polícia Federal para atestar a autoria da ligação. Sobre o juiz pesam possíveis transgressões disciplinares.

Essas transgressões seriam o fato de ter usado de privilégio do cargo para consultar dados do sistema de uso restrito com o intuito de intimidar, constranger ou ameaçar um desembargador federal; ter efetuado ligação a partir de telefonema sem identificador de chamada; ter supostamente se passado por falso servidor da área de saúde do TRF; e, por fim, ter ligado para o filho de desembargador que atuou como relator em procedimento contra o próprio juiz. A que ponto pode ter chegado Appio?

As redes sociais, esse ring onde ocorrem todas as lutas, foram logo inundadas por manifestações de todos oa lados. O deputado cassado Deltan Dallagnol escreveu: “Urgente: TRF 4 acaba de afastar o juiz militante ‘LUL22’ da Lava Jato. O Tribunal descobriu que a ligação com ameaças feita ao filho do desembargador Marcelo Malucelli foi feita por Appio – conduta absolutamente inacreditável por parte de um juiz federal, capaz de gerar demissão”.

O senador Sergio Moro também foi às redes: “Nunca tinha ouvido falar, na história judiciária brasileira, de um caso no qual o juiz de um processo teria ligado ao filho de um desembargador, que revisava suas sentenças, fingindo ser uma terceira pessoa para colher dados pessoais e fazer ameaças veladas. Realmente...”.

Appio confirmou em entrevista à Globo News que, de fato, usava a senha “LUL2022” para acessar o sistema da Justiça Federal, mas jurou de pés juntos que nunca foi petista. A essa altura, todo mundo acreditou, claro. Ele explicou candidamente: “A questão de alguns anos atrás, quando o presidente Lula ainda estava preso, a minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era LUL2022. Eu trabalhava com matéria previdenciária e foi um processo isolado, individual meu contra uma prisão que eu reputava ilegal”. Tá bom.

O mesmo Appio, em entrevista ao UOL News, no dia 28 de fevereiro deste ano, falou sobre essa questão envolvendo sua senha lulista: “Não posso me manifestar sobre questões de login, ainda que tenham sido feitos num passado distante quando eu ainda não atuava. Quem cria esses factoides está mais interessado em discutir o sofá do que o adultério”. O fato é que Appio parece ter sido pego com a boca na botija. Apeado do cargo, agora se encontra mais enrolado do que briga de polvos.