Na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal foi mantida decisão que condenou uma empresa de tratamentos odontológicos ao pagamento de indenização por demora excessiva em serviço de odontologia. A condenação foi em R$ 4 mil, além da rescisão contratual.

Conta a paciente e autora da ação que em janeiro de 2017 firmou contrato para a realização do tratamento no valor de R$ 100 mil, combinando-se que seria finalizado em seis meses, mas durou mais de seis anos e, ao tentar rescindir, foi avisada de que teria que pagar multa. A empresa disse que o atraso se deve a remarcações, faltas, quebras de peças e, ainda, que não há prova do dano moral.

A juíza considerou que quase sete anos de atraso é demais e “foge à normalidade”. “Sem dúvida os atributos da personalidade da autora foram maculados, como ressaltado na sentença, em especial sua integridade psíquica e sua dignidade”, disse a julgadora. De fato, se fosse algo mais urgente os dentes da mulher já teriam caído. (Processo 0703288-19.2023.8.07.0007).