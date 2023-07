Dídimo Heleno

A escolha de Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal de Lula, para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal deu o que falar e muitos bolsonaristas foram às redes sociais protestar contra essa “indecência”, palavra muito utilizada nesses dias. De qualquer forma, não é assim que pensa o também ministro da Suprema Corte, André Mendonça, o conhecido “terrivelmente evangélico”, indicado por Jair Bolsonaro.

Por ocasião do “XI Fórum Jurídico de Lisboa”, o ministro Mendonça se manifestou a respeito da indicação de Zanin. “Toda pessoa indicada ao Supremo passa por vários crivos. Um que é fundamental é o crivo de confiança de um presidente da República na indicação de um determinado nome. Essa confiança envolve questões jurídicas, envolve questões de história, conhecimento daquela pessoa e um conhecimento no bom sentido”.

Especificamente sobre Cristiano Zanin, asseverou o ministro André: “O que posso dizer sobre Zanin é que foi uma indicação legítima, dentro dos parâmetros da Constituição. Uma pessoa com reputação ilibada e com notável saber jurídico. E que, merecidamente, sob minha análise, teve aprovação do Senado Federal que faz essa checagem dos requisitos constitucionais”.