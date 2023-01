Analista da poesia

Dídimo Heleno

Orion Milhomem Ribeiro é analista judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, formado em Direito pela Universidade do Tocantins (Unitins), além de pós-graduado em Direito Público pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. A esse sólido currículo é preciso acrescentar o ofício de poeta (e dos bons!), membro da Academia…