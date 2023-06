Dídimo Heleno

A juíza da Vara do Trabalho de Colorado do Oeste (RO) entendeu que vídeos publicados no Tik Tok não são capazes de comprovar amizade íntima entre autora e testemunha. Do processo se extrai que a mulher alega ter trabalhado para uma empresa durante o período de dois meses e pede o reconhecimento da condição de empregada e os direitos trabalhistas.

Para compor a defesa, uma pessoa foi chamada como testemunha, mas a empresa reclamada alegou que havia amizade íntima com a autora, uma vez que ambas haviam participado de “dancinhas” no aplicativo Tik Tok e tendo se declarado “bests” (melhores amigas).

Sobre o assunto, a testemunha disse que “não troca segredos com a autora e não frequenta a sua casa, além de não se lembrar que gravou vídeo com o nome ‘eu e a best não briga por tipo de homem’”. A juíza, então, manteve o depoimento da testemunha por não vislumbrar hipóteses de suspeição e impedimento legal.

Em relação ao vínculo de emprego, a julgadora considerou a existência de controle de jornada, a supervisão do trabalho prestado e a pessoalidade, havendo, inclusive, necessidade de atestado médico para justificar ausência. Assim, condenou a empresa a efetuar anotações na Carteira de Trabalho da colaboradora, depositar o valor do FGTS, pagar férias vencidas e proporcional a 2/12, todas acrescidas de 1/3 constitucional, décimos terceiros salários proporcionais a 2021 e 2022, além de horas extras e projeções. (Processo 0000036-68.2023.5.14.0051).