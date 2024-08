O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, Distrito Federal, condenou um homem, que é líder religioso da igreja frequentada por sua ex-namorada, por crimes de perseguição e ameaça contra ela. A pena aplicada foi de 1 ano, 1 mês e 3 dias de reclusão, bem como 5 meses e 4 dias de detenção, além do pagamento de indenização de R$ 10 mil por danos morais.

O Ministério Público do Distrito Federal disse que após o fim do relacionamento, que durou de outubro a novembro de 2023, o religioso passou a perseguir e ameaçar a vítima, de forma pessoal e por meio de mensagens e áudio via aplicativo. O juiz levou em conta as provas produzidas para emitir a decisão e, além disso, o próprio réu admitiu em audiência as ameaças. O número do processo não foi divulgado.