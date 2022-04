Alimentos tardios

Dídimo Heleno

Um homem está inadimplente no pagamento da pensão alimentícia do filho desde 2017. Ocorre que o galalau já tem 26 anos de idade e, portanto, o Superior Tribunal de Justiça considerou que tal pagamento não é mais urgente nem atual, além do que o meninão possui nível superior e está registrado em conselho profissional, o que, a princípio,…