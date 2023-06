Dídimo Heleno

Uma das controvérsias mais grosseiras do mundo jurídico nacional é a recalcitrância de boa parte do Judiciário, que teima em não admitir o arbitramento de honorários de sucumbência entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, mesmo naqueles casos de valores vultosos. Há julgadores que se arrepiam quando percebem que algum causídico irá ganhar uma bufunfa boa. Esses sempre dizem que o arbitramento deve ser pela famigerada equidade.

Mas na sessão do último dia 20 a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu improvimento a um recurso e manteve a decisão que negou a fixação de honorários por apreciação equitativa numa causa de valor elevado. O relator, ministro Mauro Campbell Marques, foi seguido pelos demais pares, tendo aplicado o tema repetitivo 1.076 em razão de o caso analisado não se enquadrar nas hipóteses autorizativas de fixação por equidade.

Foi analisado um agravo interno interposto pelo município de Cedro (PE) contra uma decisão monocrática do referido relator. Considerando que o valor da causa foi estipulado em R$ 2,57 milhões, aplicou-se o citado tema, afastando, assim, a possibilidade de fixação de honorários equitativos, ainda que se trate de sentença sem resolução de mérito. (REsp 1.866.344).