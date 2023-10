João Batista Martins César, desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas (SP), reconheceu que a Ambev deve ser responsabilizada por danos causados a um ex-funcionário que foi diagnosticado com alcoolismo crônico e depressão grave. A Corte entendeu que a empresa tinha conhecimento do consumo de bebida alcoólica no ambiente de trabalho pelo empregado, que costumava ingerir cerveja diretamente da mangueira do tanque de fermentação.

O julgador disse na ementa do acórdão que a empresa “foi por anos convivente com a situação, ao invés de encaminhá-lo para tratamento médico”. A Ambev foi condenada a pagar R$ 600 mil, inclusos aí pensão vitalícia e indenização por danos morais, tendo em vista a incapacidade para o trabalho, além do pagamento do tratamento médico do ex-empregado. Essa condenação foi alicerçada em laudo médico.

Na decisão o desembargador disse que a Ambev contribuiu diretamente para alimentar o vício e dependência do homem, uma vez que costumava premiar o atingimento de metas com “brinde de cerveja”, além de conceder aos empregados descontos para a compra de bebidas alcoólicas. Ao final, ainda foi fixada indenização de R$ 100 mil por dano moral por doença incapacitante, R$ 50 mil por dano moral por dispensa discriminatória e R$ 50 mil por dano moral resultante de assédio no ambiente de trabalho. (Processo 0010711-35.2019.5.15.0138).