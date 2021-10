Airbag estragado

Dídimo Heleno

Um motorista sofreu graves ferimentos no rosto durante um acidente em que o airbag do seu carro não funcionou. Ele colidiu com alguns cavalos e, no momento do impacto, foi impulsionado contra o volante violentamente. O Tribunal de Justiça Paraibano entendeu que a falha nesse tipo de sistema pode ser passível de indenização por danos morais e…