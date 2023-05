Dídimo Heleno

Você se lembra do ex-deputado federal Roberto Jefferson? Pois é, ele continua preso para, segundo o Supremo Tribunal Federal, garantir a ordem pública, em sessão da última terça-feira. Ele é alvo de ação penal por, segundo consta, tentar impedir o livre exercício dos poderes da União e dos estados com emprego de violência ou grave ameaça, além de incitação ao crime, calúnia e homofobia.

Para relembrar o caso, em 2021 ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspeito de integrar “núcleo político para desestabilizar instituições republicanas”, vez que teria compartilhado mensagens “golpistas”. Em 2022 foi concedida prisão domiciliar a Jefferson, mas ele descumpriu as medidas cautelares impostas, destacando-se o uso de redes sociais.

Em outubro do ano passado sua filha divulgou um vídeo em que o pai proferia ofensas misóginas à ministra Cármen Lúcia, da Suprema Corte. Isso foi o suficiente para Moraes determinar o retorno dele ao regime fechado. Quando os policiais federais chegaram à casa do político foram recebidos à bala, com mais de 50 disparos de fuzil e três granadas. Ele foi preso em flagrante, cuja prisão foi convertida em preventiva. Em janeiro passado o ministro manteve essa prisão, o que, agora, foi novamente mantida pelo plenário do STF.

No voto, o relator disse que não houve alteração do contexto fático e levou em consideração o histórico e a gravidade das violações às medidas cautelares impostas. Para Moraes, ainda há risco real e efetivo à sociedade em caso de liberdade de Jefferson. Alexandre acrescentou, ainda, que o ex-deputado, além de atacar a ministra Cármen, concedeu entrevista e compartilhou notícias falsas, recebeu visitas e passou orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

O ministro Alexandre de Moraes asseverou que “tal comportamento do denunciado, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares a ele impostas, revela seu completo desprezo pelo Poder Judiciário”. A defesa de Jefferson alertou sobre o seu debilitado estado de saúde, mas o relator não se comoveu, dizendo que o estabelecimento prisional tem plena capacidade de fornecer o tratamento adequado”. (Pet 9.844).