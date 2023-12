Ainda no xilindró

Um novo pedido de liberdade do ex-deputado Roberto Jefferson, o franco atirador que enfrentou com um fuzil a Polícia Federal, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa havia pedido a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas ou prisão domiciliar.

O argumento é que o político continua internado no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro, e apresenta debilidade de saúde, bem como infecções hospitalares, além de depressão grave. O ministro se mostrou irredutível e não amoleceu o coração, observando que as práticas do preso foram consideradas gravíssimas pelo STF, além de não haver qualquer fato novo que possa comprometer os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

O ministro lembrou, ainda, que a prisão de Jefferson somente foi restabelecida porque este descumpriu medidas cautelares, o que evidencia a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública. Sobre o quadro de saúde do ex-parlamentar, Moraes disse que foram emitidas diversas decisões garantindo as condições adequadas ao seu tratamento. (PET 9.844).