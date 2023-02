Afogamento do Rolex

Dídimo Heleno

Um empresário comprou um relógio da marca de luxo Rolex no valor de 108 mil reais, mas a peça estragou após um mergulho, apesar de ser tido como ultra resistente à água. O dono ingressou com ação na Justiça e alegou que tudo ocorreu em menos de um mês da compra, quando o caro mimo começou a apresentar manchas no seu vidro, “comprometendo a beleza e o…