Dídimo Heleno

Ao dirigir sua petição à 35ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, um advogado carioca se mostrou revoltado quando assim redigiu: “Primeiro: O cliente não tem culpa da incompetência do Estado. Se os traficantes/milicianos fecharam as ruas e o dono do Poder Judiciário, leia-se oficial de justiça, não esqueça que ele deve chamar o calça frouxa do puliça, conhecido como zé mané, flácido, pedinte, vende informação para tráfico, vende armas, são amigos, se lambem, estão fechados, recebe arrego e outros. Já sei que vc e sua equipe vão fingir que nada sabem quanto a este ponto. É normal, afinal são amigos”.

“Segundo: O oficial de justiça, acredito eu autoridade máxima no Poder Judiciário, definitivamente não fez o seu respectivo trabalho. Não tem importância, o cliente o fez. Sendo assim, o funcionário público mais uma vez mostrou-se imprestável”. E continua: “Terceiro: O vídeo da entrega da citação/intimação está em anexo. Sendo assim, requeiro que Sua Alteza reveja a sua respectiva decisão quanto ao arquivamento, já que todos os envolvidos devem colaborar”. (Processo 010050-77.2021.5.01.0035).