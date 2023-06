Dídimo Heleno

A 73ª Vara do Trabalho de São Paulo, capital, negou vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia, uma vez que não teria restado comprovado “elementos indispensáveis à configuração do vínculo empregatício”. O causídico defendeu a relação empregatícia com o escritório e pediu o pagamento de verbas trabalhistas.

A sociedade de advogados negou a existência de vínculo e alegou que o que havia era a prestação de serviços autônomos do contratado. Ao analisar o caso, a juíza disse que a necessidade de o advogado se reportar aos sócios ou prepostos não evidencia a subordinação jurídica, uma vez “que os trabalhadores autônomos também reportam suas atividades a sócios ou prepostos para quem prestam serviços”. (Processo 1001419-36.2020.5.02.0073).