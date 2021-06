Advogado associado

Dídimo Heleno

Para que se configure uma relação de emprego é necessário um conjunto de requisitos, como subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Foi com esse entendimento que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região não reconheceu o vínculo empregatício de uma advogada associada que afirmava ter com um escritório de…