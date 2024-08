O juízo da 3ª Vara Criminal de Trindade/GO determinou a anulação da prisão em flagrante de um advogado, que ocorreu no último dia 10 de agosto, assim como a devolução de R$ 2 mil pagos a título de fiança. Tudo isso porque ficou constatada irregularidade na ação dos policiais militares, que teriam invadido a residência do causídico sem autorização legal.

Toda essa ação foi realizada durante uma festa do Dia dos Pais na casa do advogado e foi classificada pelo julgador como baseada em “política do enquadro”, prática muito comum durante a ditadura militar. Os policiais invadiram a casa sem mandado judicial e enquanto o profissional estava com a sua família. A abordagem foi filmada pela filha dele.

Ele foi forçado a deixar a residência e um tumulto foi formado, tendo o causídico sido preso por desacato e resistência. O juiz ordenou a extinção do processo sem resolução de mérito e determinou a devolução do valor da fiança, encaminhando o caso à Promotoria de Justiça. A polícia disse que durante uma abordagem de quatro indivíduos na cidade, um deles fugiu para essa residência e o dono do imóvel se identificou como advogado, tendo desacatado os policiais. (Processo 5769950-45.2024.8.09.0149).