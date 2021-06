Acordo milionário

Dídimo Heleno

Chocou o país o caso de João Alberto, um homem negro que foi assassinado por seguranças de uma das unidades do supermercado Carrefour de Porto Alegre (RS) em novembro de 2020. Com o intuito de por fim a todos os processos relacionados à implementação e execução de medidas antirracistas e de diversidade racial, a empresa fechou acordo com o Ministério Público Federal e…