Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça Carioca declarou a constitucionalidade de uma lei de Rio das Ostras (RJ) que permite o fornecimento de absorventes nas escolas públicas municipais. Segundo entendeu a Corte, não há invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo quando uma lei, apesar de criar despesas para os cofres públicos, não trata da estrutura ou da atribuição de órgãos municipais e nem mesmo do regime jurídico de servidores públicos.

Essa lei é de 2021 e autoriza a prefeitura a distribuir absorventes em quantidade adequada às necessidades das estudantes, o que previne doenças e evasão escolar. Para o prefeito de Rio das Ostras a lei tem defeito de iniciativa, uma vez que foi proposta pelo Legislativo Municipal, o que violaria o princípio da separação dos poderes e a reserva da administração, bem como criou despesas ao Executivo sem indicar a sua fonte de custeio.

Mas tais argumentos não surtiram efeito, já que o desembargador José Carlos Varanda, relator do caso no TJRJ, não constatou vício de iniciativa, vez que o objetivo da norma é “a promoção da saúde e atenção à higiene, com vistas a combater a precariedade menstrual, bem como reduzir faltas em dias letivos de educandas em período menstrual e, por decorrência, evitar prejuízos à aprendizagem e ao aproveitamento escolar”.

O relator disse que de acordo com a própria lei o fornecimento de absorventes depende de regulamentação pelo Executivo e da existência de dotações orçamentárias próprias que autorizem a despesa. Lembrou que as leis municipais são válidas quando de iniciativa parlamentar e instituem normas sobre saúde pública e assistência social, ainda quando criem ou aumentem despesas. (Processo 0095893-81.2021.8.19.0000).